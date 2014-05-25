Титов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1941

Дата смерти

25.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1941

Отец: Титов Иван Фёдорович

Мать: Титова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.10.1969

Дочь: Шевченко Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Титова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
10.11.1974

Дочь: Титова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Титова Раиса Петровна

Смерть
25.05.2014
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