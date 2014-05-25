Титов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1941
Дата смерти25.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1941
Отец: Титов Иван Фёдорович
Мать: Титова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.10.1969
Дочь: Шевченко Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Титова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1974
Дочь: Титова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Титова Раиса Петровна
Смерть
25.05.2014