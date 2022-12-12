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Макарова (Рахимкулова) Анастасия Игоревна
Макарова (Рахимкулова) Анастасия Игоревна
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Место рождения
Ивдель
, Ивдельский, Свердловская область
Дата рождения
30.09.1993
Пол
Женский
Отец
Рахимкулов Игорь Рафаилович
1968 г.р.
Мать
Рахимкулова (Сафронова) Ирина Юрьевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1993
Отец:
Рахимкулов Игорь Рафаилович
Мать:
Рахимкулова Ирина Юрьевна
Ивдель
, Ивдельский, Свердловская область
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