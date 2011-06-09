Магомедова (Магомедова) Гульнара Абдулгалиновна
Место рожденияг.Фергана, Узбекская ССР
Дата рождения04.09.1966
Дата смерти09.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1966
г.Фергана, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
10.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Уфа, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.2011
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ