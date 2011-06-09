Магомедова (Магомедова) Гульнара Абдулгалиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова (Магомедова) Гульнара Абдулгалиновна

Место рождения

г.Фергана, Узбекская ССР

Дата рождения

04.09.1966

Дата смерти

09.06.2011

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1966

Отец: Магомедов Абдулгалин Расулович

Мать: Магомедова Раиса Сулеймановна

г.Фергана, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
10.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Уфа, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.2011
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ
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