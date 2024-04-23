Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Филипп Степанович
Мать: Татьяна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1871
Дочь: Ефимия Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
15.07.1872
Дочь: Ульяна Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
19.01.1876
Сын: Тимофей Арсеньевич
Отец ребёнка: Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
16.09.1878
Сын: Фёдор Арсеньевич
Отец ребёнка: Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
25.05.1881
Дочь: Феодосья Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Гаврилович
Рождение ребёнка
04.01.1884
Сын: Савелий Арсеньевич
Отец ребёнка: Арсений Гаврилович