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Марфа Филипповна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Филипп Степанович

Мать: Татьяна Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1871

Дочь: Ефимия Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1872

Дочь: Ульяна Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1876

Сын: Тимофей Арсеньевич

Отец ребёнка: Арсений Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1878

Сын: Фёдор Арсеньевич

Отец ребёнка: Арсений Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1881

Дочь: Феодосья Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1884

Сын: Савелий Арсеньевич

Отец ребёнка: Арсений Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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