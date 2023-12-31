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Горяинов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1963

Отец: Горяинов Алексей Макарович

Мать: Горяинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1985

Дочь: Тарасюк Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Горяинова Инна Викторовна

Рождение ребёнка
18.10.1992

Дочь: Бамиллер Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Горяинова Инна Викторовна

Рождение ребёнка
15.03.2005

Сын: Горяинов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Горяинова Инна Викторовна

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