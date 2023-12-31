Горяинов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1963
Рождение ребёнка
29.11.1985
Дочь: Тарасюк Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Горяинова Инна Викторовна
Рождение ребёнка
18.10.1992
Дочь: Бамиллер Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Горяинова Инна Викторовна
Рождение ребёнка
15.03.2005
Сын: Горяинов Антон Васильевич
Мать ребёнка: Горяинова Инна Викторовна