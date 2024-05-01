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Поликарп Саввин

Место рождения

Стояново, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Кулаков (Бякин) Савва Вуколович (Викулович)

Мать: Ульяна Никитична

Стояново, Черноголовка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Евсеевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Неонила Поликарповна

Мать ребёнка: Екатерина Евсеевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Павел Поликарпович

Мать ребёнка: Екатерина Евсеевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марфа Поликарповна

Мать ребёнка: Екатерина Евсеевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Смерть
Неизвестно

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