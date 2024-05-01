Поликарп Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Неонила Поликарповна
Мать ребёнка: Екатерина Евсеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павел Поликарпович
Мать ребёнка: Екатерина Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марфа Поликарповна
Мать ребёнка: Екатерина Евсеевна
Смерть
Неизвестно