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Варлаам Дмитриевич

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Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дмитрий Григорьев

Мать: Акилина Ивановна

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Петр Варлаамов

Мать ребёнка: Елена Антонова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Соломония Варлаамова

Мать ребёнка: Елена Антонова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Варлаамова

Мать ребёнка: Елена Антонова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Антонова

Смерть
Неизвестно
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