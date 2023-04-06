Варлаам Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Дмитрий Григорьев
Мать: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Петр Варлаамов
Мать ребёнка: Елена Антонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Соломония Варлаамова
Мать ребёнка: Елена Антонова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Варлаамова
Мать ребёнка: Елена Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Антонова
Смерть
Неизвестно