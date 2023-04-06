Реутов Прокофий Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутов Прокофий Елисеевич

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Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Реутов Елисей Яковлевич

Мать: Реутова Татьяна Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Реутов Вукола Прокофьевич

Мать ребёнка: Реутова Настасья Федоровна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Матрена Прокофьевна

Мать ребёнка: Реутова Настасья Федоровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Реутов Гавриил Прокофьевич

Мать ребёнка: Реутова Настасья Федоровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Реутов Елисей Прокофьевич

Мать ребёнка: Реутова Настасья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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