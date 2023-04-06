Реутов Прокофий Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Реутов Елисей Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Реутов Вукола Прокофьевич
Мать ребёнка: Реутова Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Матрена Прокофьевна
Мать ребёнка: Реутова Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Реутов Гавриил Прокофьевич
Мать ребёнка: Реутова Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Реутов Елисей Прокофьевич
Мать ребёнка: Реутова Настасья Федоровна
Смерть
Неизвестно