Бараненко (Пашенко) Ксения Степановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти?.10.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1900
Рождение ребёнка
09.11.1918
Дочь: Невенченко Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Бараненко Фёдор Савельевич
Привольный, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.10.1962