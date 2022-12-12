Бараненко (Пашенко) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бараненко (Пашенко) Ксения Степановна

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Место рождения

Жуково, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

?.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

AN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
11.02.1900

Муж: Бараненко Фёдор Савельевич

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.11.1918

Дочь: Невенченко Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Бараненко Фёдор Савельевич

Привольный, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.10.1962
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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