Нифанин Яков Иванович
Место рожденияд. Кудрина Гора
Дата рождения21.03.1888
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888
Отец: Нифанин Иван Савинович
Мать: Нифанина Платонида
д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
11.02.1920
Сын: Нифанин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Нифанина Наталья Андреевна
д.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
16.03.1927
Сын: Нифанин Виталий Яковлевич
Мать ребёнка: Нифанина Наталья Андреевна
Кудрина гора Архангельской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нифанин Аркадий Яковлевич
Мать ребёнка: Нифанина Наталья Андреевна
Кудрина Гора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нифанин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Нифанина Наталья Андреевна
с. Верхняя Тойма
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
с. Верхняя Тойма
Похороны
Неизвестно
с. Верхняя Тойма