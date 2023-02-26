Мешков Антон Фёдорович
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Чалых Катерина Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Маршанское, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно