Мешков Антон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешков Антон Фёдорович

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Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Чалых Катерина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Маршанское, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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