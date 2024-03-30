Верюжский Александр Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1899
Сын: Верюжский Александр Александрович
Мать ребёнка: Верюжская Лариса Виссарионовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Верюжская Лариса Виссарионовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Верюжский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Верюжская Лариса Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно