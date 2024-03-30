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Верюжский Александр Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Верюжский Иннокентий Алексеевич

Мать: Верюжская Каллисфения Автономовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Верюжский Александр Александрович

Мать ребёнка: Верюжская Лариса Виссарионовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Верюжская Лариса Виссарионовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Верюжский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Верюжская Лариса Виссарионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верюжская Лариса Виссарионовна

Смерть
Неизвестно
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