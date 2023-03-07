Поклевский-Козелл Викентий-Станислав Альфонсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поклевский-Козелл Викентий-Станислав Альфонсович

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Место рождения

Быковщина, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

14.01.1853

Дата смерти

19.08.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1853

Отец: Поклевский-Козелл Альфонс Фомич

Мать: Поклевская-Козелл Анжелина Иосифовна

Быковщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.08.1902

Сын: Поклевский-Козелл Станислав-Викентий Викентьевич

Мать ребёнка: Поклевская-Козелл Мария-Юзефа Михайловна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождён в Талицком заводе Камышловского уезда Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поклевская-Козелл Мария-Юзефа Михайловна

Смерть
19.08.1929
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