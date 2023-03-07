Поклевский-Козелл Викентий-Станислав Альфонсович
Место рождения
Дата рождения14.01.1853
Дата смерти19.08.1929
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1853
Рождение ребёнка
28.08.1902
Сын: Поклевский-Козелл Станислав-Викентий Викентьевич
Мать ребёнка: Поклевская-Козелл Мария-Юзефа Михайловна
Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождён в Талицком заводе Камышловского уезда Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1929