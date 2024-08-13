Загорский Логгин Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Загорский Герасим Матвеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна
Мать ребёнка: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Загорский Стефан Логгинович
Мать ребёнка: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Загорский Федосей Логгинович
Мать ребёнка: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна
Смерть
1812