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Загорский Логгин Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Загорский Герасим Матвеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Мать ребёнка: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Загорский Стефан Логгинович

Мать ребёнка: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Загорский Федосей Логгинович

Мать ребёнка: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна

Смерть
1812

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