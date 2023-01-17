Завьялов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения19.09.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1975
Отец: Завьялов Виктор Леонидович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.2001
Рождение ребёнка
18.09.2001
Сын: Завьялов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Завьялова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
27.09.2010
Сын: Завьялов Иван Александрович
Мать ребёнка: Завьялова Надежда Алексеевна