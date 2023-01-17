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Завьялов Александр Викторович

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Место рождения

Николо-Кропотки, Талдомский, Московская область

Дата рождения

19.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1975

Отец: Завьялов Виктор Леонидович

Мать: не указана

Николо-Кропотки, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
21.04.2001

Жена: Завьялова Надежда Алексеевна

Талдом, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.2001

Сын: Завьялов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Завьялова Надежда Алексеевна

Талдом, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.2010

Сын: Завьялов Иван Александрович

Мать ребёнка: Завьялова Надежда Алексеевна

Талдом, Талдомский, Московская область
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