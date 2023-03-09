Истомин Митрофан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Истомина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Истомина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомина Евдокия
Мать ребёнка: Истомина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Константин
Мать ребёнка: Истомина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Семен
Мать ребёнка: Истомина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Владимир
Мать ребёнка: Истомина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Василий
Мать ребёнка: Истомина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Истомина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Истомина Дарья
Смерть
Неизвестно
Место рождения: Тамбовская обл., Ламский р-н, д. Васильевка Место призыва: Починковский РВК, Смоленская обл., Починковский р-нДата призыва: 01.10.1943Воинское звание: рядовойВернулся с войны. Умер нам... Показать все