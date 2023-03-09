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Истомин Митрофан Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Истомина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Истомина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомина Евдокия

Мать ребёнка: Истомина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Константин

Мать ребёнка: Истомина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Семен

Мать ребёнка: Истомина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Владимир

Мать ребёнка: Истомина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Василий

Мать ребёнка: Истомина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Истомина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Дарья

Смерть
Неизвестно
Место рождения: Тамбовская обл., Ламский р-н, д. Васильевка Место призыва: Починковский РВК, Смоленская обл., Починковский р-нДата призыва: 01.10.1943Воинское звание: рядовойВернулся с войны. Умер нам... Показать все
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