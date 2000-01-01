Семёнов Фёдор
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти07.06.1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Исаев Кузнецов Семён
Мать: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
07.06.1865
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
10.06.1865
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя