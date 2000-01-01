Семёнов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Фёдор

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

07.06.1865

Пол

Мужской

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Исаев Кузнецов Семён

Мать: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
07.06.1865
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
10.06.1865
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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