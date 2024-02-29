Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья

Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кабакова-Килькина Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Баганцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Баганцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Баганцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Баганцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Баганцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Баганцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Баганцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комиссарова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Баганцев Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close