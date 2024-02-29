Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Баганцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Баганцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Баганцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Баганцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Баганцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Баганцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Баганцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комиссарова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Баганцев Иван
Смерть
Неизвестно