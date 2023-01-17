Рыженькова Авдотья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рыженьков Семен Андреевич
Отец ребёнка: Рыженьков Андрей Сергеевич
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рыженьков Афонасий Андреевич
Отец ребёнка: Рыженьков Андрей Сергеевич
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1841