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Рыженькова Авдотья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рыженьков Семен Андреевич

Отец ребёнка: Рыженьков Андрей Сергеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рыженьков Афонасий Андреевич

Отец ребёнка: Рыженьков Андрей Сергеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
33 в Строгино в 1850, переведен в Черепково в 1845 2 семья в 1850 в Черепково 26 семья в 1858 в Черепково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженьков Андрей Сергеевич

Смерть
До 1841
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