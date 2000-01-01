Ильиных Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.06.1815

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1815

Отец: Ильиных Михаил Сергеевич

Мать: Евдокия

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