Гутман Иван Сысоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутман Иван Сысоевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гутман Сысой Сысоевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гутман Артем Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гутман Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гутман Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

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