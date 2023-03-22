Гутман Иван Сысоевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гутман Сысой Сысоевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гутман Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гутман Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана