Куценко Ульяна Касьяновна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти22.07.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ковалёв Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Ковалёв Гаврила
Рождение ребёнка
28.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куценко Денис Владимирович
Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куценко Денис Владимирович
Сумская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалёв Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1981
с. Низовое, Николаевский с/с, Сумской р-н, Сумская обл.
Похороны
Неизвестно