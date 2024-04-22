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Куценко Ульяна Касьяновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

22.07.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Касьян

Мать: не указана

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ковалёв Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Ковалёв Гаврила

Рождение ребёнка
28.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куценко Денис Владимирович

Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куценко Денис Владимирович

Сумская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куценко Денис Владимирович

Смерть
22.07.1981
с. Низовое, Николаевский с/с, Сумской р-н, Сумская обл.
Похороны
Неизвестно
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