Зубков Лаврентий Дмитриевич
Место рожденияPavkshtely
Дата рождения1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бартунская Прасковья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1886
Сын: Зубков Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Данилова Ирина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зубков Парфирий (Порферий) Лаврентьевич
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1891
Сын: Зубков Никифор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Агап (Ефим) Лаврентьевич
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Работа или профессия
Неизвестно