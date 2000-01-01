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Зубков Лаврентий Дмитриевич

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Место рождения

Pavkshtely

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Pavkshtely
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бартунская Прасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зубков Лука Лаврентьевич

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Рождение ребёнка
1886

Сын: Зубков Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Данилова Ирина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Рождение ребёнка
1888

Сын: Зубков Парфирий (Порферий) Лаврентьевич

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Рождение ребёнка
1891

Сын: Зубков Никифор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Агап (Ефим) Лаврентьевич

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Работа или профессия
Неизвестно
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