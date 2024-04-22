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Корегин Павел Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

03.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Корегина Манедия Арсентьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Воровского, 66.
Военная служба
Неизвестно
Красноармеец, рядовой. 574 стрелковый полк 121 стрелковой дивизии.
Смерть
03.09.1942
Сомово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Красноармеец 574 сп. Умер от осколочных ранений туловища в госпитале 170 МСБ 121 сд, через сутки после поступления. Место захоронения: Воронежская обл., п. Дубовка, ст. Сомово, могила № 31.
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