Корегин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти03.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Место жительства
1941
Воровского, 66.
Военная служба
Неизвестно
Красноармеец, рядовой. 574 стрелковый полк 121 стрелковой дивизии.
Смерть
03.09.1942
Сомово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Красноармеец 574 сп. Умер от осколочных ранений туловища в госпитале 170 МСБ 121 сд, через сутки после поступления. Место захоронения: Воронежская обл., п. Дубовка, ст. Сомово, могила № 31.