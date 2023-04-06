Суханов Агафон Лукин
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Агафонов
Мать ребёнка: Февронья Силина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Агафонова
Мать ребёнка: Февронья Силина
Рождение ребёнка
19.11.1794
Дочь: Екатерина Агафонова
Мать ребёнка: Февронья Силина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Агафонова
Мать ребёнка: Февронья Силина
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Агафонова
Мать ребёнка: Февронья Силина
Смерть
1835