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Суханов Агафон Лукин

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1761

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Агафонов

Мать ребёнка: Февронья Силина

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Агафонова

Мать ребёнка: Февронья Силина

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.11.1794

Дочь: Екатерина Агафонова

Мать ребёнка: Февронья Силина

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Агафонова

Мать ребёнка: Февронья Силина

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Агафонова

Мать ребёнка: Февронья Силина

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1835
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
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