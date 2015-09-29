Ефимова Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения19.09.1936
Дата смерти29.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1936
Отец: Ефимов Александр Иванович
Мать: Ефимова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
29.09.2015