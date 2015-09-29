Ефимова Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова Людмила Александровна

Ефимова Людмила Александровна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.09.1936

Дата смерти

29.09.2015

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1936

Отец: Ефимов Александр Иванович

Мать: Ефимова Анна Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
29.09.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close