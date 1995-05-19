Калашников Семён Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Семён Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1903

Дата смерти

19.05.1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна

Рождение ребёнка
17.06.1938

Дочь: Семенюк (Калашникова) Зоя Семёновна

Мать ребёнка: Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Смерть
19.05.1995

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