Калашников Семён Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1903
Дата смерти19.05.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна
Рождение ребёнка
17.06.1938
Дочь: Семенюк (Калашникова) Зоя Семёновна
Мать ребёнка: Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Смерть
19.05.1995