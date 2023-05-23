Мясникова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Мясников Леонтий Логанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мясников Леонтий Логанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Мясников Леонтий Логанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Мясников Леонтий Логанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Аграфена Леонтьевна
Отец ребёнка: Мясников Леонтий Логанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Ксения Левонтьевна
Отец ребёнка: Мясников Леонтий Логанович
Смерть
Неизвестно