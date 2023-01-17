Величко Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеличко Константин Иванович

Величко Константин Иванович

avatar

Место рождения

Короча, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

01.06.1856

Дата смерти

15.05.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Короча, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1856
Короча, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1883
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904
Дальний Восток
Место жительства
С 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.05.1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close