Величко Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1856
Дата смерти15.05.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1856
Место жительства
С 1883
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1883
Место жительства
С 1904
Дальний Восток
Место жительства
С 1918
Смерть
15.05.1927
Место жительства
По 1927