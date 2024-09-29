Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна
Место рожденияХардино
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаргаева Иван Андросович
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Воронина (Шаргаева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шаргаева Иван Андросович
Рождение ребёнка
28.12.1906
Отец ребёнка: Шаргаева Иван Андросович
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шаргаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Шаргаева Иван Андросович
Смерть
Неизвестно