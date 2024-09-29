Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна

Шаргаева (Ефремова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Хардино

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаргаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шаргаева Иван Андросович

Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Воронина (Шаргаева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шаргаева Иван Андросович

Рождение ребёнка
28.12.1906

Сын: Шаргаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Шаргаева Иван Андросович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаргаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Шаргаева Иван Андросович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.