Бурец Федор Феодорович
Место рождения
Дата рождения17.02.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1857
Отец: Бурец Феодор Михайлович
Мать: Бурец Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурец Елена Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Бурец) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна
Рождение ребёнка
13.08.1882
Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Бурец) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна
Рождение ребёнка
С 1889 по 1891
Дочь: Князюк (Бурец) Федосья Федоровна
Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна
Рождение ребёнка
С 1891 по 1893
Дочь: (Бурец) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна
Рождение ребёнка
18.02.1893
Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна
Смерть
Неизвестно