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Бурец Федор Феодорович

Место рождения

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

17.02.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1857

Отец: Бурец Феодор Михайлович

Мать: Бурец Марья

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурец Елена Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Бурец) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Бурец Касьян Федорович

Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Бурец) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
С 1889 по 1891

Дочь: Князюк (Бурец) Федосья Федоровна

Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
С 1891 по 1893

Дочь: (Бурец) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
18.02.1893

Сын: Бурец Евстафий Федорович

Мать ребёнка: Бурец Елена Осиповна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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