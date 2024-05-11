Меньшиков Михаил Осипович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Меньшиков Михаил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стулова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Стулова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турзунова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Стулова Марфа Андреевна

Смерть
Неизвестно

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