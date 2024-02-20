Харлов Игнат Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарлов Игнат Михайлович

Харлов Игнат Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1904

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1904

Отец: Харлов Михаил Евдокимович

Мать: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
23.08.1939

Сын: Харлов Пётр Игнатьевич

Мать ребёнка: Харлова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1940

Сын: Харлов Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Харлова Дарья Ивановна

Смерть
?.01.1944
д. Ворошилы, Гордокский район, Витебская обл.
Рождение ребёнка
07.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харлова Дарья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close