Исакова Степанида
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
02.12.1859 ст.
Отец ребёнка: Исаков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Исакова Афанасья Федоровна
Отец ребёнка: Исаков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Исакова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Исаков Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно