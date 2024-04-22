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Исакова Степанида

Место рождения

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1859 ст.

Сын: Исаков Антоний Федорович

Отец ребёнка: Исаков Федор Алексеевич

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Исакова Афанасья Федоровна

Отец ребёнка: Исаков Федор Алексеевич

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Исакова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Исаков Федор Алексеевич

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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