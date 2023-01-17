Матрона Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти15.12.1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Блохин Григорий Антипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1868
Сын: Блохин Феодор Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
13.11.1869
Дочь: Блохина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Блохин Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Рождение ребёнка
18.06.1875
Сын: Блохин Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1876