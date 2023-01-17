Матрона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

15.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Блохин Григорий Антипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1868

Сын: Блохин Феодор Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1869

Дочь: Блохина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Блохин Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1875

Сын: Блохин Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Антипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Григорий Антипов

Смерть
15.12.1876
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