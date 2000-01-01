Юрков Демид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1918 год - житель хутора Ивашкин Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
22.09.1918
Мать ребёнка: Юркова Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно