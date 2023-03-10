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Голев Тимофей Филимонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

01.09.1901

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1839 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1844 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Голев Филимон Тимофеев

Мать: Марфа Аксёнова

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Аграфена Никитина

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Голев Федот

Мать ребёнка: Аграфена Никитина

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Голев Лука

Мать ребёнка: Аграфена Никитина

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Аграфена Никитина

Смерть
01.09.1901
Ф. 93 Оп. 2 Д. 442 Метрическая книга церкви записи смерти с. Коломенское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи смерти с. Коломенское 1900-1902
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