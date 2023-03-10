Голев Тимофей Филимонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти01.09.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Голев Филимон Тимофеев
Мать: Марфа Аксёнова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Аграфена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Голев Федот
Мать ребёнка: Аграфена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Голев Лука
Мать ребёнка: Аграфена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Аграфена Никитина
Смерть
01.09.1901
Ф. 93 Оп. 2 Д. 442 Метрическая книга церкви записи смерти с. Коломенское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи смерти с. Коломенское 1900-1902