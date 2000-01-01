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Зайцев Сергей Петрович

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Место рождения

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Зайцев Петр Ильич

Мать: Зайцева Наталья Ивановна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
05.02.1903

Жена: Сабурова Варвара Петровна

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабурова Варвара Петровна

Смерть
Неизвестно
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