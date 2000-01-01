Зайцев Сергей Петрович
Место рожденияд.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Зайцев Петр Ильич
Мать: Зайцева Наталья Ивановна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
05.02.1903
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно