Рыбакова (Пынкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Пынкова) Валентина

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Место рождения

д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.

Дата рождения

17.12.1935

Дата смерти

03.01.2005

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1935

Отец: Пынков Иван

Мать: Пынкова Екатерина

д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Образование
С 1952 по 1955
Владимирская средняя сельскохозяйственная школа по подготовке председателей колхозов
среднее
Бракосочетание
16.09.1957

Муж: Рыбаков Юрий

Туртапинский сельсовет Выксунского района Арзамасской области
Работа или профессия
С 04.04.1958 по 13.11.1959
Путильский леспромхоз
буфетчица столовой № 3
Рождение ребёнка
26.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Юрий

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
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Рождение ребёнка
11.04.1960

Сын: Рыбаков Владимир

Отец ребёнка: Рыбаков Юрий

Рождение ребёнка
17.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Юрий

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Работа или профессия
С 12.12.1966 по 03.09.1967
Совхоз «Выксунский»
телятница
Работа или профессия
С 03.09.1967 по 21.10.1968
Совхоз «Выксунский»
помощник бригадира полеводства
Работа или профессия
С 21.10.1968 по 09.07.1971
Совхоз «Выксунский»
бригадир тракторно-полеводческой бригады
Работа или профессия
С 09.07.1971 по 03.03.1981
Совхоз «Выксунский»
управляющий отд. № 6
Работа или профессия
С 03.03.1981 по 20.03.1982
Совхоз «Выксунский»
бригадир тракторно-полеводческой бригады
Работа или профессия
С 09.12.1987 по 16.07.1993
Выксунская птицефабрика Горьковского треста «Птицепром»
скотница
Смерть
03.01.2005
с.Туртапка Выксунский район Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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