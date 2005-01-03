Рыбакова (Пынкова) Валентина
Место рожденияд. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Дата рождения17.12.1935
Дата смерти03.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1935
Отец: Пынков Иван
Мать: Пынкова Екатерина
д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Образование
С 1952 по 1955
Владимирская средняя сельскохозяйственная школа по подготовке председателей колхозов
среднее
Бракосочетание
16.09.1957
Муж: Рыбаков Юрий
Туртапинский сельсовет Выксунского района Арзамасской области
Работа или профессия
С 04.04.1958 по 13.11.1959
Путильский леспромхоз
буфетчица столовой № 3
Рождение ребёнка
26.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбаков Юрий
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
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Рождение ребёнка
11.04.1960
Сын: Рыбаков Владимир
Отец ребёнка: Рыбаков Юрий
Рождение ребёнка
17.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбаков Юрий
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Работа или профессия
С 12.12.1966 по 03.09.1967
Совхоз «Выксунский»
телятница
Работа или профессия
С 03.09.1967 по 21.10.1968
Совхоз «Выксунский»
помощник бригадира полеводства
Работа или профессия
С 21.10.1968 по 09.07.1971
Совхоз «Выксунский»
бригадир тракторно-полеводческой бригады
Работа или профессия
С 09.07.1971 по 03.03.1981
Совхоз «Выксунский»
управляющий отд. № 6
Работа или профессия
С 03.03.1981 по 20.03.1982
Совхоз «Выксунский»
бригадир тракторно-полеводческой бригады
Работа или профессия
С 09.12.1987 по 16.07.1993
Выксунская птицефабрика Горьковского треста «Птицепром»
скотница
Смерть
03.01.2005
с.Туртапка Выксунский район Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище