Фатеева (Смирнова) Татьяна (Лалита) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева (Смирнова) Татьяна (Лалита) Владимировна

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

04.05.1962

Дата смерти

09.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ПЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1962

Отец: Смирнов Владимир Борисович

Мать: Овсянникова Раиса Фёдоровна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
14.02.1981

Муж: Авдеёнок Юрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.09.1981

Сын: Авдеёнок Пётр Юрьевич

Отец ребёнка: Авдеёнок Юрий Евгеньевич

Бракосочетание
18.01.1992

Муж: Фатеев Юрий Фёдорович

Рождение ребёнка
23.08.1992

Дочь: Щеклеина Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Фатеев Юрий Фёдорович

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
18.05.1994

Сын: Фатеев Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Фатеев Юрий Фёдорович

Смерть
09.04.2020
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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