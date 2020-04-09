Фатеева (Смирнова) Татьяна (Лалита) Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.05.1962
Дата смерти09.04.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1962
Бракосочетание
14.02.1981
Рождение ребёнка
11.09.1981
Отец ребёнка: Авдеёнок Юрий Евгеньевич
Бракосочетание
18.01.1992
Рождение ребёнка
23.08.1992
Дочь: Щеклеина Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Фатеев Юрий Фёдорович
Рождение ребёнка
18.05.1994
Отец ребёнка: Фатеев Юрий Фёдорович
Смерть
09.04.2020
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край