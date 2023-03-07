Козлова (Козлова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1906
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Крещение
04.03.1906
Священник Ксенофонт Нелюбов. И.д. псаломщика Павел Ливанов. Козлов Дмитрий Кронидович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Евдокия Матвеевна. Мать. Православная Смоляков Степан Мат... Показать все
Смерть
Неизвестно