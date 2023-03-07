Козлова (Козлова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

04.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1906

Отец: Козлов Дмитрий (Кронидович)

Мать: Козлова Евдокия Матвеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Крещение
04.03.1906
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Ксенофонт Нелюбов. И.д. псаломщика Павел Ливанов. Козлов Дмитрий Кронидович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Евдокия Матвеевна. Мать. Православная Смоляков Степан Мат... Показать все
Смерть
Неизвестно
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