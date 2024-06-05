Болдырев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.?

Отец: Болдырев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репникова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Болдырева Томара Михайловна

Рождение ребёнка
04.10.1976

Дочь: Камаева (Болдырева) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Болдырева Томара Михайловна

Смерть
Неизвестно

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