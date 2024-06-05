Болдырев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.?
Отец: Болдырев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репникова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Болдырева Томара Михайловна
Рождение ребёнка
04.10.1976
Дочь: Камаева (Болдырева) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Болдырева Томара Михайловна
Смерть
Неизвестно