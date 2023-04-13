Ситников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.?

Сын: Ситников Сергей Викторович

Мать ребёнка: Ситникова (Степанова) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Алексей Викторович

Мать ребёнка: Ситникова (Степанова) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.05.1973

Дочь: Фролова (Ситникова) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Ситникова (Степанова) Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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