Гимазитдинов Фарвазитдин Гимазитдинович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Мухаметшин Гимазитдин Мухаметша улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долия Фарвазовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гимазов Нурлугаян Фарвазович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно