Гимазитдинов Фарвазитдин Гимазитдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимазитдинов Фарвазитдин Гимазитдинович

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Место рождения

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мухаметшин Гимазитдин Мухаметша улы

Мать: не указана

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Гимазов Баян Фарвазович

Мать ребёнка: не указана

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долия Фарвазовна

Мать ребёнка: не указана

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимазов Нурлугаян Фарвазович

Мать ребёнка: не указана

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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