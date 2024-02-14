Литвин Соломон
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1933
Дата смерти05.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1933
Отец: Литвин Залман Леонтьевич
Мать: Литвина Серафима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина (Васильева) Екатерина
Рождение ребёнка
05.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина (Васильева) Екатерина
Смерть
05.12.1963