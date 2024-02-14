Литвин Соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Соломон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1933

Дата смерти

05.12.1963

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1933

Отец: Литвин Залман Леонтьевич

Мать: Литвина Серафима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина (Васильева) Екатерина

Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Васильева) Екатерина

Рождение ребёнка
05.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Васильева) Екатерина

Смерть
05.12.1963

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