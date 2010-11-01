Максимов Понтелеймон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Понтелеймон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

?.11.2010

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Максимов Василий

Мать: Максимова Евдокия

Смерть
?.11.2010
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