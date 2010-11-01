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Максимов Понтелеймон
Максимов Понтелеймон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
?.11.2010
Пол
Мужской
Отец
Максимов Василий
1909 г.р.
Мать
Максимова (Унагаева) Евдокия
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Максимов Василий
Мать:
Максимова Евдокия
Смерть
?.11.2010
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