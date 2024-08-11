Селякова Наталья Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Селякова Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.04.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селяков Николай Данилович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Селяков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Селяков Николай Данилович

д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Селякова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Селяков Николай Данилович

д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
04.09.1907

Сын: Селяков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Селяков Николай Данилович

Павлово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.04.1909
д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области

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