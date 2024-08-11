Селякова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.04.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Селяков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Селяков Николай Данилович
д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Селякова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Селяков Николай Данилович
д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
04.09.1907
Сын: Селяков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Селяков Николай Данилович
Павлово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.04.1909
д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области