Тепикин Михаил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепикин Михаил Кириллович

Место рождения

Петровское, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.01.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1958

Отец: Тепикин Кирилл Федорович

Мать: не указана

Петровское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.08.1984

Дочь: Петрушина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Тепикина Антонина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.07.1986

Сын: Тепикин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Тепикина Антонина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тепикина Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Пропал без вести
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