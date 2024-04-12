Тепикин Михаил Кириллович
Место рождения
Дата рождения02.01.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1958
Отец: Тепикин Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1984
Дочь: Петрушина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Тепикина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.1986
Сын: Тепикин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Тепикина Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести