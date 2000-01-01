Мухин Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Мухин Василий Степанович
Мать: Мухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Лидия?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Лидия?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия?
Место жительства
Неизвестно
Украина город Донецк
Смерть
1992