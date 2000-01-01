Мухин Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Леонид Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Мухин Василий Степанович

Мать: Мухина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Лидия?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Лидия?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия?

Место жительства
Неизвестно
Украина город Донецк
Смерть
1992
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