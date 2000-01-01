(Малышев) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышев) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1902

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1902

Отец: Малышев Яков

Мать: Екатерина

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