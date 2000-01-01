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(Малышев) Вера
(Малышев) Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.1902
Пол
Женский
Отец
Малышев Яков
1882 г.р.
Мать
Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1902
Отец:
Малышев Яков
Мать:
Екатерина
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